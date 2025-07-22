ملك الأردن يجدد دعم بلاده لأمن سوريا واستقرارها

اوتاوا-سانا

جدد الملك الأردني عبد الله الثاني التأكيد، على دعم بلاده لأمن سوريا واستقرارها.

ووفق وكالة “بترا” الأردنية، شدد الملك عبد الله خلال لقائه في العاصمة الكندية أوتاوا اليوم، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، على وحدة أراضي سوريا بما يضمن سيادتها وسلامة مواطنيها.

ولفت الملك عبد الله إلى أن احترام سيادة الدول مطلب أساسي لتهيئة أفق سياسي، يمهد الطريق للسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها، منوهاً بأهمية الدور الذي تلعبه كندا، كشريك مهم للأردن في نشر السلام والاستقرار في المنطقة.

بدوره أشاد كارني، بجهود الأردن في سبيل تحقيق الاستقرار في المنطقة.