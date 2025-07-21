حملة لفتح طرقات في غابات ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اليوم بدء حملة في ريف اللاذقية تهدف إلى فتح طرقات داخل الغابات بعد الحرائق التي اندلعت في منطقة قسطل معاف.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذه الحملة تأتي في إطار سهولة الوصول إلى الغابات لتخديمها، ولتكون هذه الطرقات خطوطاً نارية تساعد فرق الإطفاء على الإسراع في إخماد النيران في تلك الغابات في حالة اندلعت فيها مجدداً.

وشهد ريف اللاذقية الشمالي خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري حرائق واسعة التهمت آلاف الهكتارات من الغابات، بينما عملت فرق الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع فرق من دول شقيقة وصديقة على إخمادها.