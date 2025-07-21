جامعة دمشق تحدد مواعيد مقابلة فحص الأهلية لتعيين المعيدين

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق اليوم مواعيد إجراء فحص الأهلية واللياقة الصحية للطلاب الخريجين الأوائل في كلياتها عن نتائج امتحانات العام الدراسي 2022-2023 تمهيداً لتعيينهم بوظيفة معيد.

وحددت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه يوم الأحد الواقع في 3-8-2025 الساعة العاشرة صباحاً موعداً لكليات الآداب في دمشق والآداب الثانية في السويداء والآداب الثالثة في درعا والإعلام والشريعة والعلوم السياسية والتربية الثانية في السويداء والتربية الثالثة في درعا والتربية الرابعة في القنيطرة والحقوق الثالثة في القنيطرة.

كما حددت الجامعة يوم الإثنين الواقع في 4–8-2025 العاشرة صباحاً لكليات الهندسة الزراعية في دمشق والهندسة الزراعية الثانية في السويداء والعلوم في دمشق والعلوم الثانية في درعا والعلوم الرابعة في السويداء والاقتصاد الرابعة في السويداء والاقتصاد الثانية في درعا والاقتصاد الثالثة في القنيطرة والهندسة الميكانيكية والكهربائية والهندسة المعمارية في دمشق.

وأكد الإعلان ضرورة حضور الطلاب المعنيين إلى مبنى مدرج الجامعة حيث ستجري المقابلات مع الالتزام بالمواعيد المحددة.

ووفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2015 يجوز تعيين الخريج الأول في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة، والخريجين الثلاثة الأوائل في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة في نظام التعليم العام من السوريين ومن في حكمهم- معيدين في الكلية التي تخرجوا فيها دون إعلان أو مسابقة إذا توافرت فيهم الشروط الناظمة.