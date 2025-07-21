صحة دير الزور تعيد تفعيل قسم العمليات الجراحية في مشفى الميادين الوطني

دير الزور -سانا

أعادت مديرية الصحة في محافظة دير الزور، تفعيل قسم العمليات الجراحية بالمشفى الوطني في مدينة الميادين، بعد انقطاع دام أكثر من 10 أعوام، بإجراء أول عملية جراحية اليوم داخل القسم الجديد، أجراها الدكتور يوسف السطام مدير الصحة بمشاركة الكادر الطبي في المشفى.

وأكد الدكتور السطام في تصريح لمراسل سانا، أهمية هذه الخطوة في تعزيز الواقع الصحي في ريف المحافظة، وتخفيف مشقة السفر إلى مشافٍ أخرى، وتوفير الخدمات الطبية لأهالي المنطقة بشكل متكامل.

وعقب الانتهاء من العمل الجراحي الذي أجراه الدكتور السطام اطلع خلال جولة ميدانية في المشفى، على واقع الخدمات الطبية المقدمة وسير العمل في مختلف الأقسام.

وكانت مديرية صحة دير الزور أعادت افتتاح قسم غسيل الكلية بالمشفى الوطني في الميادين في الـ 15من حزيران الماضي، حيث يضم القسم خمسة أجهزة حديثة.

يذكر أن مديرية الصحة تعمل على تحسين الواقع الصحي في المحافظة وتوفير الخدمات الصحية التخصصية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، في مدينتي الميادين والبوكمال وريفهما، ولاسيما أن الواقع الصحي في المحافظة يحتاج إلى إعادة تأهيل البنى التحتية للقطاع الصحي الذي دمره النظام البائد.