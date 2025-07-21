وزير التعليم العالي السوري يبحث مع سفير فلسطين تطوير معهد فلسطين التقاني وإحداث قسم للبصريات

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الدكتور مروان الحلبي مع سفير دولة فلسطين بدمشق الدكتور سمير الرفاعي اليوم، تطوير واقع معهد فلسطين التقاني والفني للاختصاصات الطبية في عدرا، وإمكانية استحداث قسم للبصريات في المعهد.

وأشار الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق إلى عمق وتجذر العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، منوهاً بمواقف فلسطين الداعمة للثورة السورية وسوريا.

وأكد الوزير الحلبي حرص الوزارة على دعم التعليم التقاني ورفع نسبته وتعزيز الاستيعاب التقاني، معرباً عن استعداد الوزارة للتعاون مع معهد فلسطين التقاني لتحقيق رؤيته في استحداث قسم للبصريات وفق الأطر المتاحة.

من جانبه تحدث السفير الرفاعي عن واقع التعليم والجامعات الفلسطينية، وسعي الاحتلال الإسرائيلي لتهويد القدس وتغيير وجهها الثقافي، منوهاً بالدعم الذي تقدمه سوريا للطلاب الفلسطينيين المقيمين في المدارس والجامعات السورية.

وبيّن الرفاعي أن معهد فلسطين التقاني يطمح لاستحداث قسم للبصريات، إضافة للأقسام الموجودة، مبيناً أنه يضم كتل أبنية و45 قاعة درسية جاهزة لاستيعاب الطلاب، ويوجد فيه حالياً نحو 1300 طالب.

حضر اللقاء معاونا وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الإدارية الدكتورة عبير قدسي، ولشؤون الطلاب الدكتور عبد الحميد الخالد، ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة الدكتور نمير عيسى.

وأحدث معهد فلسطين التقاني والفني عام 2000 ويعمل رسمياً تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للتعليم التقاني، ومقره في عدرا بريف دمشق ويضم تخصصات (التعويضات السنية، والصيدلة، والمخابر، والعلاج الفيزيائي، والتخدير).