أوتشا: الفلسطينيون في قطاع غزة يواجهون جوعاً كارثياً

غزة-سانا

حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” من أن العائلات في قطاع غزة تواجه جوعاً كارثياً.

وقال المكتب في منشور على منصة إكس: “إن العائلات في قطاع غزة تواجه جوعاً كارثياً”، مضيفاً: “إن الأطفال في القطاع يذبلون من الجوع، وبعضهم يموت قبل أن يصلهم الطعام”.

ونوّه إلى المخاطر القاتلة التي يتعرض لها سكان القطاع، قائلاً: إن “الباحثين عن الطعام في غزة يخاطرون بحياتهم، ويتم إطلاق النار على العديد منهم”، مشدداً على أن هذا الأمر غير مقبول.

وأكد أوتشا أن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة ضرورة قانونية وأخلاقية.

الجدير بالذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن في وقت سابق عن ارتفاع عدد الضحايا من الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يحاولون الوصول للغذاء في مراكز المساعدات إلى 995 شهيداً وأكثر من 6 آلاف مصاب و45 مفقوداً، منذ ال 27 من أيار الماضي.