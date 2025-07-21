بدء خروج العائلات المحتجزة داخل السويداء بجهود وزارة الداخلية السورية

السويداء-سانا

بدأت صباح اليوم عملية إجلاء عوائل البدو، التي كانت محتجزة في مدينة السويداء، حيث تم بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية السورية التوصّل إلى اتفاق يقضي بإخراج جميع المدنيين الراغبين في مغادرة محافظة السويداء بسبب الظروف الراهنة، إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.

وفي تصريح لسانا قال قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي: نؤكد التزامنا الكامل بتأمين خروج جميع الراغبين بمغادرة محافظة السويداء، وسنوفّر إمكانية الدخول إليها للراغبين بذلك، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة لترسيخ الاستقرار وإعادة الأمان إلى المحافظة.

وأشار العميد الدالاتي إلى أنه تم فرض طوق أمني في محيط السويداء لتأمينها وإيقاف الأعمال القتالية فيها، للحفاظ على المسار الذي سيؤدي إلى المصالحة والاستقرار في المحافظة.

وكان في استقبال العائلات التي خرجت العميد الدالاتي، وقائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهر عمران، حيث تم إجلاء هذه العوائل وسط انتشار ميداني واسع لقوى الأمن الداخلي، التي عملت على تأمين المنطقة وضمان سلامة المدنيين.

وتواصل الحكومة السورية جهود الوساطة مع الأطراف في محافظة السويداء لوقف التصعيد وتعزيز المصالحة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام مؤسسات الدولة بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار.

كما تعمل الحكومة السورية على تلبية الحاجة الإنسانية والاستجابة العاجلة للنداءات داخل المدينة، في ظل النقص الكبير في المواد الإغاثية والخدمات الأساسية، نتيجة تضرر البنية التحتية، حيث أكدت وزارة الخارجية مواصلتها التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، لمتابعة التطورات عن كثب لإيصال جميع المساعدات اللازمة إلى أهالي السويداء، وضمان عودة جميع النازحين إلى منازلهم بأمان.

ورغم الحاجة الماسة لدخول المواد الإغاثية إلى محافظة السويداء، رفض حكمت الهجري أمس دخول وفد حكومي رسمي برفقة قافلة مساعدات إلى المحافظة، فيما دخلت قافلة للهلال الأحمر العربي السوري فقط.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مساء أمس، أن جزءاً من المساعدات الإغاثية دخل إلى السويداء، بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية، للتخفيف من معاناة الأهالي، ريثما يستقر الوضع الأمني ويتم السماح بدخول الوفد الحكومي وبقية المساعدات الإنسانية.

وشهدت محافظة السويداء خلال الأيام الماضية اشتباكات بين عشائر البدو ومجموعات مسلحة، أدت إلى وقوع العديد من الضحايا وتهجير مدنيين.