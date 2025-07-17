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مندوب السعودية لدى مجلس الأمن: نعرب عن قلقنا من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا واستهداف مناطق مأهولة بالسكان

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ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن: نؤكد أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الدولية

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