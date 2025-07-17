مندوب السعودية لدى مجلس الأمن: نعرب عن قلقنا من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا واستهداف مناطق مأهولة بالسكان

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
أردوغان: العدوان الإسرائيلي على سوريا أكبر مشكلة حالياً في المنطقة
2025-07-17
البيت الأبيض: ترامب يدعم مسار سوريا نحو الازدهار والسلام
2025-07-17
اليابان تدعو لاحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها
2025-07-17
أبناء عشائر أهل الجبل في الأردن يدينون بشدة ما تتعرض له عشائر البدو في السويداء من جرائم
2025-07-17
بيان عربي تركي مشترك: ندعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها وندين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليها
2025-07-17
الأزهر الشريف يدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على سوريا
2025-07-17
بلجيكا: على إسرائيل وقف تدخلاتها العسكرية واحترام سيادة سوريا
2025-07-17
محليات
الرئيس الشرع يتلقى اتصالات عربية وإقليمية تناولت التطورات الأخيرة في سوريا
2025-07-17
الاتحادات والنقابات المهنية تناقش مستوى تمثيلها مع لجنة انتخابات مجلس الشعب-فيديو
2025-07-17
وقفة احتجاجية لطلبة حمص تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على سوريا
2025-07-17
مجموعات خارجة عن القانون ترتكب مجازر بحق المدنيين وأبناء العشائر في ريف السويداء- فيديو
2025-07-17
اتحاد الكتّاب العرب ينظم وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على سوريا
2025-07-17
مباحثات سورية سويدية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين
2025-07-17
الحرارة إلى ارتفاع والجو حار وصحو بشكل عام
2025-07-17
رياضة
منتخب سوريا الأولمبي يتغلب على قيرغيزستان
2025-07-17
مواجهات عربية مثيرة في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026
2025-07-17
الاتحاد السوري لألعاب القوى ينظم دورة تأهيلية للمدربين المستجدين
2025-07-15
تشيلسي يتوَّج بلقب كأس العالم للأندية بفوزه على باريس سان جيرمان
2025-07-13
لأول مرة في تاريخه الإيطالي يانيك سينر يحرز بطولة ويمبلدون
2025-07-13
أهلي حلب.. بطل أول دوري سوري في سوريا الجديدة 2025
2025-07-13
أهلي حلب يتوج ببطولة الدوري الممتاز بفوزه على الكرامة في البلاي أوف
2025-07-12
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب 20 ألف ليرة في السوق المحلية
2025-07-17
اتفاقية شراكة إستراتيجية بين الاقتصاد والصناعة السورية وبرنامج الأغذية العالمي
2025-07-17
السورية للمخابز تحدث وتركب 10 خطوط إنتاج في 7 محافظات
2025-07-17
حماة.. إنتاج 570 طناً من بذار البطاطا في الحقول الشبكية والمكشوفة
2025-07-17
من رماد الحرب إلى حقول الأمل.. كيف ينهض الفستق الحلبي بالاقتصاد السوري؟
2025-07-17
لجنة الإصلاح الضريبي تعدل ضريبة البيوع العقارية وتلغي ضريبة الإيجارات السكنية للسوريين
2025-07-16
المركزي يحذر من عمليات احتيال أدت لخسارة بعض الودائع المصرفية
2025-07-16
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الشرع يتلقى اتصالات عربية وإقليمية تناولت التطورات الأخيرة في سوريا
أردوغان: العدوان الإسرائيلي على سوريا أكبر مشكلة حالياً في المنطقة
البيت الأبيض: ترامب يدعم مسار سوريا نحو الازدهار والسلام
اليابان تدعو لاحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها
أبناء عشائر أهل الجبل في الأردن يدينون بشدة ما تتعرض له عشائر البدو في السويداء من جرائم
بيان عربي تركي مشترك: ندعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها وندين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليها
الأزهر الشريف يدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على سوريا
رئيس الوزراء الماليزي: الغارات الإسرائيلية على دمشق تشكل انتهاكاً لسيادة سوريا
اتحاد الكتّاب العرب ينظم وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على سوريا
البرلمان التركي يؤكد التضامن الكامل مع سوريا ويدين الاعتداءات الإسرائيلية
مندوب السعودية لدى مجلس الأمن: نعرب عن قلقنا من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا واستهداف مناطق مأهولة بالسكان
2025-07-17
2025-07-17
mohamad
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مندوب السعودية لدى مجلس الأمن: تؤكد المملكة العربية السعودية على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ووقوفها مع الشعب السوري الشقيق في جميع المحن
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مندوب السعودية لدى مجلس الأمن: يتوجب ضمان وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ودعم الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار السياسي الشامل فيها
انظر ايضاً
ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن: نؤكد أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الدولية
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