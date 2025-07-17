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الضحاك: القصف الإسرائيلي أدى إلى عرقلة زيارة كانت مقررة لفرق منظمة الأسلحة الكيميائية إلى سوريا

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ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن: نؤكد أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الدولية

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