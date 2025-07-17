الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي تعلن عن إطلاق حزمة تدريبات متخصصة

دمشق-سانا

أعلنت مديرية التدريب والتأهيل المستمر في الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي عن إطلاق حزمة تدريبات متخصصة في مجالي السياحة والفنادق في محافظات دمشق وطرطوس وحماة.

وتشمل الدورات حجز تذاكر طيران، وإدارة مكاتب سياحة وسفر، وحج وعمرة، وإعداد طاهي مطبخ، وصناعة العصائر والكوكتيلات، وحلويات شرقية.

وذكرت الهيئة في إعلان نشرته الوزارة في صفحتها على التلغرام أن موعد افتتاح كل دورة يحدد عند بلوغ عدد المسجلين فيه ٢٠ متدرباً، لافتة إلى أن الشهادة الثانوية مطلوبة كحد أدنى للاختصاص السياحي، وشهادة التعليم الأساسي كحد أدنى للاختصاص الفندقي.

وأشارت الهيئة إلى أن المتدرب يمنح في نهاية الدورة شهادة مهنية مصدقة من وزارة السياحة الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بالاختصاص المسجل به.

وبينت الهيئة أن رسم الاشتراك يتم تسديده في صندوق الهيئة في دمر البلد أو في حساب الهيئة في المصرف التجاري السوري، مشيرة إلى أنه يتم حسم كامل رسم الاشتراك في حال انسحاب المشترك بعد تحديد موعد افتتاح الدورة.

ولفتت الهيئة إلى أن الأوراق المطلوبة تتضمن طلب تسجيل بالدورة، وصورة عن الهوية الشخصية، وصورة عن المؤهل العلمي المطلوب، والإيصال الخاص بدفع بدل المشاركة، وتقدم طلبات التسجيل كلٌ حسب محافظته لغاية يوم الخميس ١٤ آب المقبل.