“سامز” تقدم مستلزمات طبية لمشفى إزرع الوطني بدرعا

درعا-سانا

زار وفد من الجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) اليوم، مشفى إزرع الوطني في ريف درعا الشرقي، بهدف تقييم واقع الخدمات الصحية وتحديد أولويات الدعم الطبي اللازم لتعزيز استجابة المشفى لاحتياجات المواطنين في المنطقة.

وقدمت “سامز” مستلزمات طبية حيوية إلى المشفى، إضافة إلى منظومة إسعاف متكاملة تضم أربع سيارات إسعاف مجهزة بالكامل ومزودة بطواقم طبية مدرّبة.

وأوضح مدير المشفى، الدكتور محمود الزعبي، في تصريح لـ “سانا”، أن الفريق الإداري والفني في “سامز” اطلع خلال الجولة على واقع أقسام المشفى، ووقف مباشرة على النواقص الطبية والفنية التي تعيق سير العمل.

وأشار الزعبي إلى أن الوفد وعد بتأمين شحنات دوائية وتجهيزات طبية خلال الفترة المقبلة، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة، لافتاً إلى أن أي دعم في هذه المرحلة ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات، ويخفف العبء عن المرضى، في المنطقة والقرى المجاورة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج دعم المرافق الصحية في جنوب سوريا، الذي تنفذه “سامز” بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية، لتعزيز استقرار القطاع الصحي وتوفير بيئة علاجية آمنة وشاملة.