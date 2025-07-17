وقفة في ساحة 18 آذار بدرعا رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

درعا-سانا

شهدت ساحة 18 آذار في مدينة درعا اليوم، وقفة تضامنية دعماً للجيش العربي السوري في دفاعه عن السيادة الوطنية، وتنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

ورفع المشاركون الأعلام الوطنية، ورددوا هتافات وطنية منددة بكل ما يمس وحدة سوريا أرضاً وشعباً، مؤكدين أن الشعب السوري واحد، وأن أبناء درعا كانوا وما زالوا في طليعة المدافعين عن وحدة البلاد.

وأوضح مدير مكتب التعاون النقابي في مديرية الشؤون السياسية بدرعا شفيع أبا زيد أن الوقفة تمثل وحدة الوجدان الوطني، وأن الشعب السوري متحد في الوقوف إلى جانب دولته وجيشه في وجه المجموعات الخارجة عن القانون، مشيراً إلى أن أبناء السويداء الشرفاء شركاء في بناء الوطن وحماية وحدته.

واختتمت الوقفة بهتافات دعت إلى التلاحم الشعبي، والتمسك بالثوابت الوطنية ورفض أي تدخل خارجي أو مشاريع تقسيم.