جامعة حمص تستضيف عرضاً سينمائياً يوثّق الثورة السورية بأسلوب جديد

حمص-سانا

في أجواء حملت طابعاً فنياً وشبابياً، شهدت قاعة السيمنار في مبنى اتحاد الطلبة بجامعة حمص اليوم عرضاً سينمائياً فريداً جمع بين البودكاست والوثائقي، حيث استُعرضت مشاهد وقصص من الثورة السورية بروح طلابية حيّة.

البودكاست: سرد من قلب الحدث

الشيخ محمود دالاتي فتح عبر بودكاست مؤثر ملفات من قلب المدينة، مستعرضاً اللحظات الأولى لانطلاق الثورة، ولاسيما اعتصام الساعة في 18 نيسان 2011، وما تبعه من قمع عنيف.

دالاتي أضاء على أساليب النظام البائد في التجييش الطائفي، مشيراً إلى تجارب شخصية ومواقف مؤلمة عاشها هو وغيره من رجال الدين، كما تطرّق إلى اللقاء الذي جمعه مع المجرم بشار الأسد، واصفاً إياه بالمنفصل عن الواقع.

الوثائقي: شهادات طلابية ونقاش سياسي

تناول تطورات الأحداث في حمص من وجهة نظر طلابية، حيث شارك رئيس اتحاد طلبة الجامعة المهندس عمر حمام بشهادته، مؤكداً أن الثورة لم تنتهِ، بل دخلت مرحلة جديدة من البناء والنضال، وخاصة في ظل استمرار التحديات وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية.

حضور طلابي ورسالة أمل

شهدت الفعالية إقبالاً واسعاً من طلاب جامعة حمص، الذين تفاعلوا مع العرض الذي جسّد قصصاً مؤلمة وأخرى ملهمة عن النضال والتضحية، كما مثّل دعوة صريحة لوحدة الصف ومواصلة الطريق نحو مستقبل آمن.