نشطاء عفرين يرفضون الاعتداءات الإسرائيلية ويدعون إلى وحدة الصف السوري

حلب-سانا

نظّم عدد من النشطاء في مدينة عفرين بمحافظة حلب اليوم وقفة تضامنية عبّروا خلالها عن دعمهم الكامل للدولة السورية، ورفضهم القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع السيادة الوطنية.

وخلال الوقفة، شدّد المشاركون في بيانهم على تمسكهم بوحدة وسلامة الأراضي السورية من شمالها إلى جنوبها، مؤكدين أن محافظة السويداء ستبقى جزءاً لا يتجزأ من الوطن، عصية على محاولات العبث بوحدتها أو فصلها عن جسد سوريا.

كما دعا النشطاء إلى رصّ الصفوف والوقوف خلف الدولة السورية في مواجهة التحديات والاعتداءات الخارجية، مشيرين إلى أهمية التضامن الوطني في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.

الوقفة جاءت في سياق التأكيد الشعبي على رفض التدخلات الخارجية، والدعوة إلى الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة التراب السوري.