ارتياح طلابي وتنظيم مثالي في ختام امتحانات الثانوية الزراعية والبيطرية بالسلمية

حماة-سانا

اختتمت اليوم امتحانات الشهادة الثانوية الزراعية والبيطرية في جميع المراكز الامتحانية التابعة لمديرية الزراعة في محافظة حماة، وسط أجواء تنظيمية هادئة وفرتها الكوادر الإدارية والفنية المختصة، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح رئيس شعبة التعليم والتدريب الزراعي في المديرية أن العملية الامتحانية سارت بسلاسة في مركز مدينة السلمية، مشيراً إلى أن الأسئلة جاءت متوسطة المستوى، وراعت الفروق الفردية بين الطلاب، وشملت كامل مفردات المنهاج المقرر.

كما عبّر عدد من الطلاب والطالبات عن ارتياحهم للأجواء الامتحانية، مؤكدين أن التنظيم المحكم والهدوء في القاعات ساعدهم على التركيز وتقديم الأفضل، في حين نوه عدد من الكوادر المشرفة بحرص المديرية على تأمين بيئة مثالية للطلاب، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم العلمي.

وفي ختام الامتحانات، وجّهت مديرية الزراعة بحماة التهنئة للطلاب والطالبات، متمنية لهم التوفيق والنجاح في نتائجهم ومستقبلهم العلمي، ومشيدة بدورهم في رفد قطاعي الزراعة والبيطرة بكوادر مؤهلة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وجاءت امتحانات الثانوية الزراعية والبيطرية هذا العام في محافظة حماة ضمن سياق الاهتمام المتزايد بالقطاعين الزراعي والبيطري، ودورهما الحيوي في دعم الأمن الغذائي ، حيث عملت مديرية الزراعة على تحسين البيئة الامتحانية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، ما أتاح أجواء مريحة للطلاب، ويمثل مركز السلمية نموذجاً لنجاح التنظيم، حيث ظهرت مؤشرات إيجابية في رضا الطلاب وتحسُن أدائهم مقارنة بالسنوات الماضية.