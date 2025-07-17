رئيس الوزراء الماليزي: الغارات الإسرائيلية على دمشق تشكل انتهاكاً لسيادة سوريا

كوالالمبور-سانا

أدان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم، الغارات الجوية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، ووصفها بأنها “انتهاك لسيادة سوريا” تسببت بخسارة أرواح أبرياء.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن إبراهيم قوله في بيان اليوم: “إن هذه الغارات تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولقرار فض الاشتباك المبرم عام 1974 بين سوريا وإسرائيل”، مضيفاً: إن “سوريا تحملت مشاق هائلة خلال العقد الماضي، وشعبها يستحق السلام وليس المزيد من العنف والتدخل الخارجي”.

وأكد إبراهيم أن ماليزيا تقف إلى جانب الشعب السوري وتطالب بإيقاف فوري لهذه الانتهاكات، وتجدد التزامها بالمبادئ الإنسانية وسيادة القانون.