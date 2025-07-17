مدير صحة حماة يتفقد مشفى صوران لدراسة خدمات طبية جديدة

حماة-سانا

في إطار تعزيز الخدمات الصحية في الريف، أجرى مدير صحة حماة الدكتور نزيه الغاوي جولة ميدانية في مشفى صوران، بهدف تقييم الأضرار ودراسة إمكانية افتتاح نقطة إسعاف طرقية تخدم المارة على الطرق الحيوية، إلى جانب مركز ولادة طبيعية مجهز لضمان بيئة آمنة للأمهات.

وأكد الدكتور الغاوي في تصريح لـ سانا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المديرية لتحسين سرعة الاستجابة الطبية، وتوسيع نطاق رعاية الأمومة في المناطق الريفية، ورافقه في الجولة معاون مدير الصحة الدكتور عبد الحليم مراد.

ويخدم مشفى صوران الوطني شريحة واسعة من سكان الريف الشمالي لمحافظة حماة، ويُعد من المرافق الحيوية التي تحتاج إلى تطوير مستمر، ويعاني الطريق الحيوي المحاذي للمشفى من نقص في خدمات الإسعاف، ما دفع مديرية الصحة لدراسة إنشاء نقطة إسعاف طرقية، كما تسعى المديرية إلى تعزيز رعاية الأمومة عبر افتتاح مركز ولادة طبيعية مجهز، في إطار تحسين الاستجابة الطبية بالمناطق.