الدفاع التركية: إسرائيل تجر المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار والفوضى

أنقرة-سانا

أكدت وزارة الدفاع التركية أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا هدفها زعزعة السلام والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم الوزارة العقيد بحري زكي أق تورك قوله في إفادة صحفية اليوم: “إن الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل على دمشق بعد هجماتها على جنوب سوريا، تشكل استفزازاً واضحاً يستهدف آمال السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأوضح تورك أن “إسرائيل جرت المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار والفوضى”، مطالباً إياها بأن توقف فوراً محاولاتها العدوانية التي قد تكون لها عواقب لا يمكن تلافي تداعياتها في المنطقة.