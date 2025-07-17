مصرع 61 شخصاً جراء حريق ضخم بمحافظة واسط العراقية

بغداد-سانا

لقي 61 شخصاً مصرعهم، وأصيب آخرون جراء حريق ضخم اندلع في مجمع تجاري بمحافظة واسط في العراق.

ونقلت وكالة واع الرسمية للأنباء عن وزارة الداخلية العراقية قولها في بيان اليوم: “إن الحريق المروّع اندلع يوم أمس في بناء تجاري، مكوّن من خمسة طوابق وسط محافظة واسط، ويضم مطعماً وهايبر ماركت، لم يمضِ على افتتاحها سوى سبعة أيام، وقد تسبب بوفاة 61 شخصاً أغلبهم قضوا اختناقاً داخل الحمامات، نتيجة تصاعد كثيف للدخان إضافة إلى وجود إصابات”.

وتابع البيان: إنه “رغم جسامة الموقف، فقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أكثر من 45 شخصاً كانوا عالقين داخل المبنى، بجهد وتفانٍ عاليين”.

ووجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم بتشكيل لجنة عليا للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق، مضيفاً: إن “الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو مسؤوليتها، التزاماً بالحق والعدالة، وحرصاً على سلامة المواطنين” .