العراق: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا انتهاك خطير

بغداد-سانا

أدان العراق الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، والتي أسفرت عن ارتقاء وإصابة العشرات وأضرار مادية جسيمة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أدانا في بيان مشترك قصف الكيان الإسرائيلي مواقع في العاصمة دمشق، بوصفه انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا، مؤكدين ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لمنع اتساع الصراع وتجنيب المنطقة تداعيات الحرب، والعمل على إيقاف العدوان على قطاع غزة ولبنان وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع.