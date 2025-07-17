منظمة التعاون الإسلامي تدعو لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

جدة-سانا

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، وتدخله السافر في شؤونها الداخلية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وفي بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون التأكيد “على تضامنها التام ووقوفها مع الجمهورية العربية السورية وشعبها، في هذه المرحلة الدقيقة”، وشددت “على ضرورة احترام سيادة سوريا، ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها”.

ودعت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تُهدد السلم والأمن الإقليميين.