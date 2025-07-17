بيدرسون يدعو إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها لسيادة سوريا وسلامة أراضيها

نيويورك-سانا

أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية بما في ذلك الغارات الجوية على وسط دمشق، والتي أدت إلى ارتقاء ثلاثة أشخاص وإصابة 34، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة بالممتلكات.

وحث بيدرسون في بيان نشره مكتبه على موقعه الإلكتروني “إسرائيل على الوقف الفوري لجميع انتهاكاتها لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تُفاقم الصراع”.

وجدد بيدرسون مناشدته الحكومة السورية وجميع الأطراف السورية المعنية بمواصلة بناء أساس من التوافق السياسي الذي يُمكن أن يكون عامل استقرار، ويمثل وحدة البلاد وتنوعها بجميع مكوناتها، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يُعرّض هذه الأهداف للخطر.

وحول الوضع في السويداء كرر بيدرسون دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى التهدئة الفورية وحماية المدنيين واستعادة الهدوء والعودة إلى الحوار، كما دعا إلى إجراء تحقيق شفاف وعلني ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.