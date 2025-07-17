الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا

بروكسل-سانا

دعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هجماته على سوريا فوراً واحترام سيادتها وسلامة أراضيها.

وقال العنوني في تصريح اليوم نقلته وكالة الأنباء القطرية: “نحضّ إسرائيل على أن توقف فوراً ضرباتها على الأراضي السورية، بما في ذلك على مؤسسات رئيسية في دمشق، التي تعرّض حياة المدنيين للخطر وقد تهدّد العملية الانتقالية في سوريا”.

وأضاف: “ندعو إسرائيل وكل الجهات الفاعلة الأجنبية الأخرى إلى ضمان احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية”، ويدين الاتحاد الأوروبي أي انتهاك لاستقلال وسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا”.

وتابع: “ندعو أيضاً السلطات الانتقالية السورية إلى احتواء التصعيد في السويداء بجنوب البلاد”.

وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أعرب أمس عن قلقه إزاء القصف الإسرائيلي على دمشق، مشدداً على ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.