وزارة الخارجية العمانية: ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية ونجدد مناشدة المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة