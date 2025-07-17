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وزارة الخارجية العمانية: ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية ونجدد مناشدة المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة

2025-07-17

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