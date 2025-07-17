وزارة الخارجية العمانية: ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية ونجدد مناشدة المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
فرنسا تدعو لاتفاق مستدام يعزز الوحدة ويرسي الأمن والسيادة في سوريا
2025-07-17
فيدان يدعو إسرائيل للتخلي عن سياساتها المزعزعة للاستقرار قبل فوات الأوان
2025-07-17
وزيرا الخارجية التركي والأردني يطالبان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
2025-07-16
نائب أمريكي: القصف الإسرائيلي على سوريا يقوض فرص السلام والاستقرار
2025-07-16
الكويت تستنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا وتدعم إجراءات حفظ أمنها واستقرارها
2025-07-16
المجلس الأوروبي: قلقون إزاء القصف الإسرائيلي على دمشق ويجب احترام سيادة سوريا
2025-07-16
نائب الرئيس التركي: عدوان إسرائيل على سوريا تهديد صارخ لاستقرار المنطقة
2025-07-16
محليات
الرئيس الشرع: الشعب السوري يقف في قلب معركة وطنية تهدف إلى حماية وحدة البلاد وصون استقرارها
2025-07-17
مظاهرة في رأس العين تنديداً بالعدوان الإسرائيلي ودعماً للدولة السورية
2025-07-16
تصعيد عدواني غير مسبوق.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محافظات عدة لتخريب جهود إرساء السلام والاستقرار
2025-07-16
وفد حكومي يزور المصابين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على دمشق- فيديو
2025-07-16
المركزي يحذر من عمليات احتيال أدت لخسارة بعض الودائع المصرفية
2025-07-16
وصول طائرة مساعدات سعودية لمتضرري حرائق اللاذقية إلى مطار حلب- فيديو
2025-07-16
وزير الإعلام: الدولة لها الحق في السيطرة على أراضيها وما جرى تدخل طبيعي نتيجة الفوضى وعدم الاستقرار
2025-07-16
رياضة
الاتحاد السوري لألعاب القوى ينظم دورة تأهيلية للمدربين المستجدين
2025-07-15
تشيلسي يتوَّج بلقب كأس العالم للأندية بفوزه على باريس سان جيرمان
2025-07-13
لأول مرة في تاريخه الإيطالي يانيك سينر يحرز بطولة ويمبلدون
2025-07-13
أهلي حلب.. بطل أول دوري سوري في سوريا الجديدة 2025
2025-07-13
أهلي حلب يتوج ببطولة الدوري الممتاز بفوزه على الكرامة في البلاي أوف
2025-07-12
اختتام منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للناشئين والناشئات
2025-07-12
شفيونتيك تحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
2025-07-12
اقتصاد
لجنة الإصلاح الضريبي تعدل ضريبة البيوع العقارية وتلغي ضريبة الإيجارات السكنية للسوريين
2025-07-16
المركزي يحذر من عمليات احتيال أدت لخسارة بعض الودائع المصرفية
2025-07-16
سوريا تشارك في مؤتمر الجمعيات العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
2025-07-16
نشرة جديدة لأجور الشحن داخل سوريا تراعي التكاليف التشغيلية تُرفع للمصادقة
2025-07-16
انخفاض أسعار الذهب 5 آلاف ليرة في السوق المحلية
2025-07-16
وزير الطاقة السوري يبحث مع ممثلي شركة شل آفاق التعاون النفطي
2025-07-15
اللجنة الاقتصادية التجارية السورية الأردنية المشتركة: تعزيز التعاون ومعالجة صعوبات التبادل التجاري
2025-07-15
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الشرع: الشعب السوري يقف في قلب معركة وطنية تهدف إلى حماية وحدة البلاد وصون استقرارها
تصعيد عدواني غير مسبوق.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محافظات عدة لتخريب جهود إرساء السلام والاستقرار
وزير الإعلام: الدولة لها الحق في السيطرة على أراضيها وما جرى تدخل طبيعي نتيجة الفوضى وعدم الاستقرار
العراق يدين بشدة القصف الإسرائيلي على دمشق
اتفاق لوقف إطلاق النار ونشر الحواجز الأمنية داخل السويداء واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية
الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتدين التصعيد الإسرائيلي على سوريا
سوريا تبحث مع الشركة الوطنية الإماراتية للاستثمار مشروع “مترو دمشق”
سوريا تدين الانتهاكات بحق أهلنا في السويداء وتتعهد بمحاسبة المتورطين
إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: قوات الجيش تتابع الرد على مصادر النيران داخل مدينة السويداء
الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى حلب ابتداءً من آب المقبل
وزارة الخارجية العمانية: ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية ونجدد مناشدة المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة
2025-07-17
2025-07-17
Zeina
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