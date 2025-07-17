الشؤون الاجتماعية والعمل بسوريا.. خطة وطنية لمعالجة ظاهرة التسول

دمشق-سانا

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية ظاهرة التسول، وكيفية التعامل معها عبر خطة وطنية تضمن معالجة هذه الظاهرة.

وخلال اجتماع في مبنى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء بدمشق بحضور معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده، أكد ممثلو الوزارات أن الخطة يجب أن تشمل رصد حالات التسول والتشرد، وتنظيم الضبوط اللازمة والتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية والمحافظات، لتشكيل لجان مكافحة لهذه الظاهرة.

وتناولت المناقشات واقع دور تشغيل المتسولين والمتشردين، وأهمية تعديل القوانين الخاصة بها، وتوفير الاعتمادات لإنشاء دور إضافية في المحافظات، وتأهيل وترميم المراكز الخاصة، وإعداد حملة إعلامية للتوعية بخطورة التسول، والعمل على توفير فرص عمل للمتسولين عبر مشاريع صغيرة، أو تدريب مهني بالشراكة مع القطاع الخاص.

وركز الاجتماع على الواقع الراهن لدار تشغيل المتسولين والمشردين في الكسوة، وعلى قيام الوزارة وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتخصيص عدد من المراكز لرعاية الأطفال المشردين والمنفصلين أسرياً.