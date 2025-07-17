زلزال بقوة 7.3 يضرب قبالة سواحل ألاسكا.. وتحذير من تسونامي

نيويورك-سانا

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية ألاسكا، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذير من تسونامي.

وذكرت شبكة ABC NEWS أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حددت مركز الزلزال على بُعد نحو 54 ميلاً إلى جنوب بلدة ساند بوينت.

وشمل التحذير من التسونامي “مدينتي كولد باي وكودياك جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا، وكينيدي إنترانس إلى يونيميك باس في ألاسكا على شواطئ المحيط الهادئ”.

وقالت شرطة كودياك: إن صفارات الإنذار دوّت في المدينة ما أشار إلى ضرورة الانتقال إلى مناطق مرتفعة، موضحةً أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار جراء الزلزال في المدينة.