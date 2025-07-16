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وزارة الصحة في تصريح لـ سانا: العثور على عشرات الجثث في مشفى السويداء الوطني بعد انسحاب المجموعات الخارجة عن القانون منه.

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مشفى السويداء الوطني مستمر بتقديم خدماته الإسعافية والعلاجية للأهالي خلال عطلة عيد الفطر المبارك

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