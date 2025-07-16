وزارة الصحة في تصريح لـ سانا: العثور على عشرات الجثث في مشفى السويداء الوطني بعد انسحاب المجموعات الخارجة عن القانون منه.

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
نائب الرئيس التركي: عدوان إسرائيل على سوريا تهديد صارخ لاستقرار المنطقة
2025-07-16
غوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا ويدعو لاحترام سيادتها
2025-07-16
وزيرا الخارجية التركي والسعودي: الهجمات الإسرائيلية تضر بخطوات إرساء الاستقرار في سوريا
2025-07-16
جنبلاط: الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق استهداف للأمن الوطني السوري
2025-07-16
العراق يدين بشدة القصف الإسرائيلي على دمشق
2025-07-16
الجامعة العربية تدين غارات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا
2025-07-16
الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتدين التصعيد الإسرائيلي على سوريا
2025-07-16
محليات
المركزي يحذر من عمليات احتيال أدت لخسارة بعض الودائع المصرفية
2025-07-16
وصول طائرة مساعدات سعودية لمتضرري حرائق اللاذقية إلى مطار حلب
2025-07-16
وزير الإعلام: الدولة لها الحق في السيطرة على أراضيها وما جرى تدخل طبيعي نتيجة الفوضى وعدم الاستقرار
2025-07-16
“طيران الإمارات” تستأنف رحلاتها إلى دمشق بعد انقطاع 13 عاماً
2025-07-16
اللجنة العليا للانتخابات تستمع إلى مطالب وأفكار وفد من أبناء مناطق السلمية والقدموس ومصياف ونهر الخوابي
2025-07-16
نقابة الفنانين تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا
2025-07-16
الاتحاد العام لنقابات العمال يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
2025-07-16
رياضة
الاتحاد السوري لألعاب القوى ينظم دورة تأهيلية للمدربين المستجدين
2025-07-15
تشيلسي يتوَّج بلقب كأس العالم للأندية بفوزه على باريس سان جيرمان
2025-07-13
لأول مرة في تاريخه الإيطالي يانيك سينر يحرز بطولة ويمبلدون
2025-07-13
أهلي حلب.. بطل أول دوري سوري في سوريا الجديدة 2025
2025-07-13
أهلي حلب يتوج ببطولة الدوري الممتاز بفوزه على الكرامة في البلاي أوف
2025-07-12
اختتام منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للناشئين والناشئات
2025-07-12
شفيونتيك تحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
2025-07-12
اقتصاد
لجنة الإصلاح الضريبي تعدل ضريبة البيوع العقارية وتلغي ضريبة الإيجارات السكنية للسوريين
2025-07-16
المركزي يحذر من عمليات احتيال أدت لخسارة بعض الودائع المصرفية
2025-07-16
سوريا تشارك في مؤتمر الجمعيات العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
2025-07-16
نشرة جديدة لأجور الشحن داخل سوريا تراعي التكاليف التشغيلية تُرفع للمصادقة
2025-07-16
انخفاض أسعار الذهب 5 آلاف ليرة في السوق المحلية
2025-07-16
وزير الطاقة السوري يبحث مع ممثلي شركة شل آفاق التعاون النفطي
2025-07-15
اللجنة الاقتصادية التجارية السورية الأردنية المشتركة: تعزيز التعاون ومعالجة صعوبات التبادل التجاري
2025-07-15
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزير الإعلام: الدولة لها الحق في السيطرة على أراضيها وما جرى تدخل طبيعي نتيجة الفوضى وعدم الاستقرار
العراق يدين بشدة القصف الإسرائيلي على دمشق
اتفاق لوقف إطلاق النار ونشر الحواجز الأمنية داخل السويداء واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية
الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتدين التصعيد الإسرائيلي على سوريا
سوريا تبحث مع الشركة الوطنية الإماراتية للاستثمار مشروع “مترو دمشق”
سوريا تدين الانتهاكات بحق أهلنا في السويداء وتتعهد بمحاسبة المتورطين
إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: قوات الجيش تتابع الرد على مصادر النيران داخل مدينة السويداء
الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى حلب ابتداءً من آب المقبل
الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا تصعيد خطير يستهدف سيادتها وأمنها
وزير الطاقة السوري يبحث مع ممثلي شركة شل آفاق التعاون النفطي
وزارة الصحة في تصريح لـ سانا: العثور على عشرات الجثث في مشفى السويداء الوطني بعد انسحاب المجموعات الخارجة عن القانون منه.
2025-07-16
مشفى السويداء الوطني
2025-07-16
malek
سابق
وزارة الخارجية القطرية تدين الهجمات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، وتعتبرها تعدياً سافراً على سيادتها وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وعبثاً بأمن واستقرار المنطقة، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لردع سياسات الاحتلال العدوانية وتصرفاته غير المسؤولة.
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غوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا ويدعو لاحترام سيادتها
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مشفى السويداء الوطني مستمر بتقديم خدماته الإسعافية والعلاجية للأهالي خلال عطلة عيد الفطر المبارك
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