غوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا ويدعو لاحترام سيادتها

نيويورك -سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغارات الجوية الإسرائيلية التصعيدية على دمشق والسويداء ودرعا، داعياً إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وإلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وأعرب غوتيريش في بيان اليوم نشره مركز أنباء الأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التقارير عن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الجولان السوري، إضافة إلى استمرار التصعيد في السويداء، مؤكداً “إدانته الشديدة لكل أشكال العنف ضد المدنيين، ورفضه لعمليات القتل التعسفي والتجاوزات التي تحرم الشعب السوري من فرص السلام والمصالحة بعد أربعة عشر عاماً من الصراع الوحشي”.

وجدد غوتيريش دعوته إلى خفض فوري للتصعيد واتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة الهدوء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها بشفافية، مقدماً تعازيه لجميع السوريين.