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الخارجية القطرية: دولة قطر ترحب بإعلان الحكومة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة عن وقف إطلاق النار في مدينة السويداء وتؤكد دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار

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الخارجية العراقية: العراق تعرب عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية على دمشق، وتجدد موقفها الثابت الرافض لأي اعتداءات تنتهك سيادة الدول، وتُحذر من خطورة لجوء الكيان الإسرائيلي إلى اتخاذ ذرائع أو مبررات كغطاء لتحقيق أهداف توسعية تقوّض الاستقرار في المنطقة

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