الخارجية القطرية: دولة قطر ترحب بإعلان الحكومة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة عن وقف إطلاق النار في مدينة السويداء وتؤكد دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار