الخارجية القطرية: دولة قطر ترحب بإعلان الحكومة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة عن وقف إطلاق النار في مدينة السويداء وتؤكد دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتدين التصعيد الإسرائيلي على سوريا
2025-07-16
الرئيس اللبناني يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
2025-07-16
“التعاون الخليجي” يدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا
2025-07-16
قطر: مشاركتنا بإخماد حرائق اللاذقية تعبيرٌ عن دعمنا المتواصل للشعب السوري
2025-07-16
استعادة سوريا لعضويتها في “الاتحاد من أجل المتوسط”… فرص واعدة مع 42 دولة أوروبية وعربية
2025-07-16
الأمم المتحدة تنفي إرسال وفد إلى السويداء
2025-07-16
البرلمان العربي: التصعيد الإسرائيلي على أراضي سوريا ولبنان تهديد خطير
2025-07-16
محليات
إغلاق الممر الجنوبي في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات مؤقتاً
2025-07-16
ورشة عمل في دمشق بمناسبة اليوم العالمي للسكان
2025-07-16
سوريا تبحث مع الشركة الوطنية الإماراتية للاستثمار مشروع “مترو دمشق”
2025-07-16
سوريا تدين الانتهاكات بحق أهلنا في السويداء وتتعهد بمحاسبة المتورطين
2025-07-16
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي وفداً يضم فعاليات مجتمعية من أبناء مناطق السلمية والقدموس ومصياف ونهر الخوابي
2025-07-16
دمشق: وزير التعليم يطمئن على مصابي قوات الداخلية والدفاع جراء أحداث السويداء
2025-07-16
الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2025-07-16
رياضة
الاتحاد السوري لألعاب القوى ينظم دورة تأهيلية للمدربين المستجدين
2025-07-15
تشيلسي يتوَّج بلقب كأس العالم للأندية بفوزه على باريس سان جيرمان
2025-07-13
لأول مرة في تاريخه الإيطالي يانيك سينر يحرز بطولة ويمبلدون
2025-07-13
أهلي حلب.. بطل أول دوري سوري في سوريا الجديدة 2025
2025-07-13
أهلي حلب يتوج ببطولة الدوري الممتاز بفوزه على الكرامة في البلاي أوف
2025-07-12
اختتام منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للناشئين والناشئات
2025-07-12
شفيونتيك تحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
2025-07-12
اقتصاد
نشرة جديدة لأجور الشحن داخل سوريا تراعي التكاليف التشغيلية تُرفع للمصادقة
2025-07-16
انخفاض أسعار الذهب 5 آلاف ليرة في السوق المحلية
2025-07-16
وزير الطاقة السوري يبحث مع ممثلي شركة شل آفاق التعاون النفطي
2025-07-15
اللجنة الاقتصادية التجارية السورية الأردنية المشتركة: تعزيز التعاون ومعالجة صعوبات التبادل التجاري
2025-07-15
إكثار البذار بحماة يستلم 6550 طناً من بذار القمح الإكثاري لدعم الموسم الزراعي المقبل
2025-07-15
قطاع الطاقة في سوريا… انفتاح وخطوات حثيثة نحو تحول كامل
2025-07-15
مزارعو البطاطا في حمص يطالبون بالتصدير لإنقاذ الموسم من الخسائر
2025-07-15
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
اتفاق لوقف إطلاق النار ونشر الحواجز الأمنية داخل السويداء واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية
الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتدين التصعيد الإسرائيلي على سوريا
سوريا تبحث مع الشركة الوطنية الإماراتية للاستثمار مشروع “مترو دمشق”
سوريا تدين الانتهاكات بحق أهلنا في السويداء وتتعهد بمحاسبة المتورطين
إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: قوات الجيش تتابع الرد على مصادر النيران داخل مدينة السويداء
الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى حلب ابتداءً من آب المقبل
الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا تصعيد خطير يستهدف سيادتها وأمنها
وزير الطاقة السوري يبحث مع ممثلي شركة شل آفاق التعاون النفطي
الخارجية العراقية: الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك صارخ لسيادة سوريا وتهديد لاستقرار المنطقة
رابطة العالم الإسلامي تجدد تضامنها مع سوريا تجاه ما يهدّد أمنها واستقرارها
الخارجية القطرية: دولة قطر ترحب بإعلان الحكومة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة عن وقف إطلاق النار في مدينة السويداء وتؤكد دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار
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الخارجية العراقية: العراق تعرب عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية على دمشق، وتجدد موقفها الثابت الرافض لأي اعتداءات تنتهك سيادة الدول، وتُحذر من خطورة لجوء الكيان الإسرائيلي إلى اتخاذ ذرائع أو مبررات كغطاء لتحقيق أهداف توسعية تقوّض الاستقرار في المنطقة
انظر ايضاً
الخارجية العراقية: العراق تعرب عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية على دمشق، وتجدد موقفها الثابت الرافض لأي اعتداءات تنتهك سيادة الدول، وتُحذر من خطورة لجوء الكيان الإسرائيلي إلى اتخاذ ذرائع أو مبررات كغطاء لتحقيق أهداف توسعية تقوّض الاستقرار في المنطقة
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