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مراسل سانا: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بغارتين شرق بلدة غباغب في الريف الشمالي لمحافظة درعا

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الخارجية العراقية: العراق تعرب عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية على دمشق، وتجدد موقفها الثابت الرافض لأي اعتداءات تنتهك سيادة الدول، وتُحذر من خطورة لجوء الكيان الإسرائيلي إلى اتخاذ ذرائع أو مبررات كغطاء لتحقيق أهداف توسعية تقوّض الاستقرار في المنطقة

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