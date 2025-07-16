“عوز” .. عرض مسرحي عن نص للبريطانية سارا كين في أوبرا دمشق

دمشق-سانا

تقدم المخرجة ديما أباظة عرضها المسرحي الأول بعنوان “عوز” عن نص للكاتبة البريطانية سارا كين، على مسرح القاعة متعددة الاستعمالات في دار الأوبرا بدمشق، بطولة نانسي خوري، إليانا سعد، شريف قصار، ومصطفى خيت.

حبكة العرض وأبطاله: سيمفونية من الحوارات على أربع كراسي

على مدى ساعة وخمس دقائق يغوص العرض المسرحي “عوز” في خبايا وأفكار النفس الداخلية لأبطاله الأربعة حول الحياة والعلاقات، عبر حوارات مجتزأة وسريعة ومتداخلة وبأداء قوي من الممثلين الجالسين على أربع كراسي، وبمساعدة من السينوغرافيا التي بدت بسيطة ولكنها عميقة بتفاصيلها المعتمدة على الصورة والضوء، كما لعبت الموسيقا في الفواصل بين المشاهد دور الممهد للدخول في أجواء كل مشهد.

العرض ينتمي للمسرح ما بعد الحداثي

وعن العرض قالت المخرجة أباظة في تصريح لمراسل سانا: إن نص “عوز” ينتمي إلى المسرح ما بعد الحداثي وكسر كل القوالب التقليدية، من حيث المكان والزمان والشخصيات والسرد.

وأوضحت أباظة أن تعرفها على النص بدأ خلال دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية في قسم الدراسات، حيث اعتبرته تحدياً شخصياً، وكان مشروع تخرجها بإشراف الدكتور أسامة غنم، ثم تم تطويره عبر ورشات عمل في مختبر دمشق المسرحي.

العرض بالفصحى احتراماً للنص الأصلي

وأكدت المخرجة أباظة أنها لم تقم بتعديلات على نص العرض المسرحي “عوز”، وفضلت تقديمه باللغة الفصحى كما هو، احتراماً للنص الأصلي والرغبة في تقديمه للجمهور بشكل مباشر.

نداء لدعم المسرح السوري: دعوة للاستثمار في الإبداع

وأشارت أباظة إلى أن العرض تم بدعم من منحة صندوق آفاق للثقافة والتمويل، إضافة إلى شركة “فايرال”، وبإنتاج مشترك مع دار الأوبرا التي وفرت الصالة والمعدات اللازمة للعروض.

وناشدت أباظة بضرورة دعم المسرح السوري بشكل أكبر من خلال منح حكومية ومؤسسية وفردية، كونه أحد الفنون التي تستحق الاهتمام إلى جانب كل أشكال الفنون الأخرى.

وحول اختيار فريق التمثيل، بينت أن ذلك تم بناءً على درايتها بالممثلين الذين يتناسبون مع طبيعة العمل، معتمدةً على معرفتها بهم بشكل شخصي إلى جانب تجربتها الطويلة في المسرح.

وأعربت المخرجة أباظة عن سعادتها بتجربتها الإخراجية الأولى، مع أملها بتقديم العرض في محافظات سورية أخرى وخارج البلاد، لتوسيع دائرة الجمهور والارتقاء بالمسرح السوري.