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عــاجــل إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: وجّهنا نداءات متكررة لتحييد المشفى ومحيطه، والسماح لكوادر وزارتي الصحة والطوارئ بالدخول إليه، ولكن لم نتلقَّ أي استجابة حتى الآن

صلال لـ سانا: الشركة سوف تقوم بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً بين دمشق ودبي ما من شأنه أن يساهم في تعزيز حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي

2025-07-16

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إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: وجّهنا نداءات متكررة لتحييد المشفى ومحيطه، والسماح لكوادر وزارتي الصحة والطوارئ بالدخول إليه، ولكن لم نتلقَّ أي استجابة حتى الآن

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