اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

دمشق-سانا

أدان اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكداً دعمه الكامل للجيش العربي السوري وقوى الأمن في جهودهم لحماية السيادة الوطنية.

واستنكر الاتحاد في بيان نشره على حسابه الرسمي في فيسبوك الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، معرباً عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا من أبناء الوطن، ومؤكداً ضرورة حقن الدماء والحفاظ على السلم الأهلي.

ودعا البيان الفنانين التشكيليين في المحافظات السورية إلى المشاركة في التظاهرات السلمية دعماً للجيش والأمن، وتعبيراً عن وحدة الصف الوطني ورفض الفتنة والعدوان.