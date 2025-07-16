الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 16 من تموز 2025

دمشق:

1 – ورشة مطالعة وكتابة قصة بإشراف ميسون حجيج، في المركز الثقافي بالميدان الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – جلسة حوارية حول العدالة الانتقالية الحساسة للنوع الاجتماعي رؤية نسوية، بمكتب منظمة ماري في أبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – محاضرة لمؤسسة حقوق الطفل بعنوان “صنّاع السعادة” يلقيها المستشار يوسف دوارة في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 5 عصراً.

4 – فعالية الأثر، وتتضمن فقرة شعرية وعزفاً وغناء ومناظرة أدبية، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساء.

5 – معرض فني وأمسية غنائية بعنوان “لن يغيب الصوت” لفريق ذاكرة إبداعية للثورة السورية وكورال غاردينيا، في مخيم اليرموك دوار فلسطين، الساعة الـ 6 مساء.

6 – المسرحية الغنائية “عوز” في القاعة متعددة الاستعمالات بدار الأوبرا، الساعة الـ 7 مساء.

7 – “اليوم السابع” مشروع تخرج طلاب قسم الفنون المسرحية والإخراج السينمائي في الجامعة العربية الدولية، في فندق إنانا بدمشق القديمة حي مدحت باشا الساعة الـ 8 مساء.

8 – مسرحية “آخر ليلة أول يوم” على خشبة مسرح الحمراء، الساعة الـ 7 مساء.

9 – عرض أفلام “ليلو وستيتش وإيليو” للأطفال، وأفلام “بعد 28 عاما وريستارت” للكبار، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 3,30 ظهراً حتى الساعة ال10،15مساء.

حمص:

1- أمسية ثقافية في مقر لجنة حي مخيم العائدين بحمص، الساعة الـ 5,30 مساء.

طرطوس:

1- فعالية فنون شعبية موجهة للأطفال من عمر 10 إلى 14 عاماً، ضمن برنامج أنشطة متنوعة خلال العطلة الصيفية، في المركز الثقافي بمدينة طرطوس، بين الساعة الـ 10 صباحاً و الـ 12 ظهراً.

2 – فعالية “ياللا نلعب” الموجهة للأطفال من عمر 10 إلى 18 عاماً، وتتضمن مجموعة من الألعاب والتحديات الهادفة، في صالة المعارض بمدينة طرطوس القديمة، من الساعة الـ 12 حتى الساعة الـ 4 ظهراً.

3 – حفل فني راقص لفرقة شهرزاد بعنوان “الورود تنثر عطرها”، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 1 ظهراً.

حلب:

1- محاضرة بعنوان “مخاطر مخلفات الحرب – توعية الأطفال واليافعين” يليها نشاط ترفيهي في المركز الثقافي بالواحة، الساعة الـ 9,30 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “الإخاء الوطني – المسلمون والمسيحيون أنموذجاً خلال 1400 سنة”، للدكتور وليد رضوان، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6 مساء.