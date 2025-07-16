مظاهرة في ساحة الساعة بمدينة حمص تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية ودعماً لجهود بسط الأمن والاستقرار بالسويداء

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا تصعيد خطير يستهدف سيادتها وأمنها
2025-07-15
رابطة العالم الإسلامي تجدد تضامنها مع سوريا تجاه ما يهدّد أمنها واستقرارها
2025-07-15
البحرين تجدد دعمها لأمن سوريا وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها
2025-07-15
الكويت ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في السويداء وتدين الاعتداءات الإسرائيلية
2025-07-15
قطر تجدد إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على مدينة السويداء
2025-07-15
باراك: منخرطون مع جميع الأطراف للتوصل إلى الهدوء في السويداء
2025-07-15
السعودية تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية
2025-07-15
محليات
وزير الطاقة السوري يبحث مع ممثلي شركة شل آفاق التعاون النفطي
2025-07-15
ذوو الإعاقة يناقشون مع لجنة انتخابات مجلس الشعب آليات المشاركة- فيديو
2025-07-15
وزير الطوارئ السوري يعلن انتهاء عمليات إخماد الحرائق باللاذقية
2025-07-15
اتفاقية إستراتيجية لتعزيز مكافحة حرائق الغابات بين سوريا والسعودية
2025-07-15
شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين يوسف جربوع: نحن مع دولتنا وانتمائنا لوطننا ولا نقبل أي توجه للخارج
2025-07-15
وزارة الداخلية تصدر بياناً حول آخر التطورات في محافظة السويداء
2025-07-15
الاتصالات والرقابة والتفتيش تبحثان التعاون وآليات التقييم المؤسساتي
2025-07-15
رياضة
الاتحاد السوري لألعاب القوى ينظم دورة تأهيلية للمدربين المستجدين
2025-07-15
تشيلسي يتوَّج بلقب كأس العالم للأندية بفوزه على باريس سان جيرمان
2025-07-13
لأول مرة في تاريخه الإيطالي يانيك سينر يحرز بطولة ويمبلدون
2025-07-13
أهلي حلب.. بطل أول دوري سوري في سوريا الجديدة 2025
2025-07-13
أهلي حلب يتوج ببطولة الدوري الممتاز بفوزه على الكرامة في البلاي أوف
2025-07-12
اختتام منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للناشئين والناشئات
2025-07-12
شفيونتيك تحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
2025-07-12
اقتصاد
اللجنة الاقتصادية التجارية السورية الأردنية المشتركة: تعزيز التعاون ومعالجة صعوبات التبادل التجاري
2025-07-15
إكثار البذار بحماة يستلم 6550 طناً من بذار القمح الإكثاري لدعم الموسم الزراعي المقبل
2025-07-15
قطاع الطاقة في سوريا… انفتاح وخطوات حثيثة نحو تحول كامل
2025-07-15
مزارعو البطاطا في حمص يطالبون بالتصدير لإنقاذ الموسم من الخسائر
2025-07-15
الرئيس الشرع يبحث مع مساعد وزير الاستثمار السعودي آفاق التعاون الاستثماري المشترك
2025-07-14
إعادة العمل في مطحنة الناصرية بطاقة 250 طناً يومياً
2025-07-14
إدارة “حسياء” الصناعية تبحث إعادة تفعيل التعاون مع مؤسسة “الخبراء المتقاعدين” الألمانية
2025-07-14
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا تصعيد خطير يستهدف سيادتها وأمنها
وزير الطاقة السوري يبحث مع ممثلي شركة شل آفاق التعاون النفطي
الخارجية العراقية: الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك صارخ لسيادة سوريا وتهديد لاستقرار المنطقة
رابطة العالم الإسلامي تجدد تضامنها مع سوريا تجاه ما يهدّد أمنها واستقرارها
البحرين تجدد دعمها لأمن سوريا وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها
الكويت ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في السويداء وتدين الاعتداءات الإسرائيلية
قطر تجدد إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على مدينة السويداء
اللجنة الاقتصادية التجارية السورية الأردنية المشتركة: تعزيز التعاون ومعالجة صعوبات التبادل التجاري
شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين يوسف جربوع: نحن مع دولتنا وانتمائنا لوطننا ولا نقبل أي توجه للخارج
وزارة الداخلية تصدر بياناً حول آخر التطورات في محافظة السويداء
مظاهرة في ساحة الساعة بمدينة حمص تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية ودعماً لجهود بسط الأمن والاستقرار بالسويداء
2025-07-15
2025-07-15
malek
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الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا تصعيد خطير يستهدف سيادتها وأمنها
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