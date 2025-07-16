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مظاهرة في ساحة الساعة بمدينة حمص تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية ودعماً لجهود بسط الأمن والاستقرار بالسويداء

2025-07-15

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