محافظ درعا يتفقد جرحى اشتباكات السويداء في مشفى إزرع الوطني

درعا-سانا

زار محافظ درعا أنور الزعبي، اليوم مشفى إزرع الوطني للاطمئنان على الجرحى الذين أُصيبوا جراء الاشتباكات الأخيرة في ريف السويداء، ولمساندة الكوادر الطبية في جهودهم المستمرة وسط الظروف الراهنة، في مبادرة تعكس اهتمام القيادة المحلية بالواقع الصحي للمواطنين.

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من الطواقم الطبية والإدارية حول سير العمل في أقسام الإسعاف والعناية المشددة والجراحة، بالإضافة إلى أبرز الاحتياجات التي من شأنها تعزيز جاهزية المشفى في التعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد الزعبي على التزام محافظة درعا بدعم القطاع الصحي، والعمل على رفع مستوى الاستجابة الإسعافية، مشيداً بالجهود التي يبذلها العاملون في المشفى وبكفاءتهم في التعامل المهني والسريع مع المصابين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار الجهود الحكومية المتواصلة لمتابعة الواقع الصحي ميدانياً، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الطبية لتمكينها من تلبية الاحتياجات تحت مختلف الظروف.