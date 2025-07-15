مخلفات الحرب تودي بحياة طفلين في حيش بريف إدلب وتُهدد أمن المواطنين

إدلب-سانا

استشهد طفلان، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة صباح اليوم، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد في بلدة حيش بريف إدلب الجنوبي.

وأوضح رئيس بلدية حيش المهندس أحمد سلوم في تصريح لـ سانا، أن الانفجار وقع أثناء لعب الأطفال بالقرب من إحدى الأراضي الزراعية، ما أدى إلى استشهاد طفلين على الفور، وإصابة طفلين آخرين تم إسعافهما إلى المشفى وهما في حالة حرجة، متمنياً لهما الشفاء العاجل.

وأشار سلوم إلى أن هذه الحادثة الأليمة تسلط الضوء على خطورة مخلفات الحرب المنتشرة في عدد من المناطق، داعياً الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها في إزالة الألغام والقنابل غير المنفجرة، حفاظاً على أرواح المواطنين، ولا سيما الأطفال.