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التأمينات الاجتماعية السورية تُصدر الحد الأدنى والأعلى لأجر الاشتراك لديها

2025-07-15

دمشق-سانا

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعميماً، حدّدتْ بموجبه الحد الأدنى والأعلى لاشتراك العاملين بالتأمينات لديها.

وجاء في التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه، أنه استناداً إلى المرسوم المتضمن زيادة الرواتب والأجور، تم تحديد الحدّ الأدنى لأجر الاشتراك بمبلغٍ وقدره 750 ألف ليرة سورية، والحد الأعلى وقدره 14 مليوناً و90 ألف ليرة سورية، وذلك استناداً للمادة 73 من قانون التأمينات الاجتماعية لعام 1959 وتعديلاته.

مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب، أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أن التعميم يبين لجهات القطاع الخاص القواعد والأسس في اعتماد الأجور المُدرجة في استمارة الاشتراك لأول مرة، لافتاً إلى أهمية نشر المعلومة للقطاع الخاص لتوثيق أوضاع وأجور العمال لدى المؤسسة، وفق التعميم الذي سيكون نافذاً من بداية الشهر القادم.

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