131 قتيلاً جراء فيضانات ولاية تكساس الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم أنّ 131 شخصاً قُتلوا جراء الفيضانات والعواصف التي ضربت ولاية تكساس مطلع الشهر الحالي.

ونقلت رويترز عن غريغ آبوت حاكم تكساس قوله أنّ “لعواصف والفيضانات الناجمة عنها أودت بحياة 131 شخصاً منذ الرابع من تموز الجاري”، مبيناً أن معظم الوفيات سُجلت في منطقة كيرفيل الكبرى وما حولها، ولا يزال 97 شخصاً في عداد المفقودين.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أمس تحذيراً من تجدد الفيضانات، مع توقّعات بهطول أمطار غزيرة في منطقة واسعة وسط تكساس تمتد من ريو غراندي شرقاً إلى سان أنطونيو وأوستن.