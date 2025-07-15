الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 15 من تموز 2025

دمشق:

1 – محاضرة تنمويّة بعنوان “الوصايا العشر لمن يريد أن يقرأها”، للأستاذ أيمن أفندي، في المركز الثقافي بالعدوي الساعة الـ 4 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان “دور المرأة في بناء النهضة العلمية والفكرية للمجتمعات”، للأستاذة الدكتورة حنان مسلم فتّال يبرودي، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – حفل تكريم الراحل الكبير ميشيل كيلو في صالة اتحاد الكتاب العرب بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – المسرحية الغنائية “عوز ” في القاعة متعددة الاستعمالات بدار الأوبرا، الساعة الـ 7 مساء.

5 – “اليوم السابع” مشروع تخرج طلاب قسم الفنون المسرحية والإخراج السينمائي في الجامعة العربية الدولية، في فندق إنانا بدمشق القديمة حي مدحت باشا الساعة الـ 8 مساءً.

6 – مسرحية “آخر ليلة أول يوم” على خشبة مسرح الحمراء، الساعة الـ 7 مساء.

7 – عرض أفلام “ليلو وستيتش وإيليو” للأطفال، وأفلام “بعد 28 عاماً وريستارت” للكبار، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة ال 3,30 ظهراً حتى الساعة الـ 10،15 مساءً.

حمص:

1- أمسية شعرية وقصصية للملتقى الثقافي اليسوعي في دير الآباء اليسوعيين ببستان السلام في حمص القديمة، الساعة الـ 6 مساءً.

حماة:

1- ندوة حوارية في مدينة سلمية، حول المشاركة السياسية للمرأة، في مسرح الخريف بمقر جمعية أصدقاء سلمية، الساعة الـ 7 مساء.

حلب:

1- قراءة في كتاب “التكايا والسرايا” للدكتور محمد نور النمر، على مدرج إيبلا في كلية الآداب بجامعة حلب، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة تعريفية عن صابون الغار. يليها ورشة تعريفية في كيفية صناعته، للدكتور محمد خواتمي في صالة تشرين بحي السبيل، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

1- نشاط موسيقي موجه للأطفال من عمر 10 حتى 12 عاماً ضمن برنامج أنشطة العطلة الصيفية المتنوعة، في المركز الثقافي بطرطوس، من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – عرض الفيلم الكرتوني الطويل “هجرة” في مركز مشروع أمل لحماية الطفل بصافيتا، الساعة الـ 12 ظهراً.