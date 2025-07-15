حروف المعاني… محاضرة في المكتبة الوطنية بدمشق للدكتور أيمن الشوا 

دمشق-سانا

حروف المعاني في لغتنا العربية التي تظهر أهميتها في توضيح العلاقات بين الكلمات في الجملة، كانت محور المحاضرة العلمية التي استضافتها اليوم المكتبة الوطنية في دمشق للدكتور أيمن الشوا.

وكانت المحاضرة التي رعتها وزارة الثقافة غنية بالمعلومات التاريخية واللغوية، وتناول فيها الدكتور الشوا، أهمية ودور حروف المعاني في اللغة العربية وتفردها في بنية الكلام العربي.

حروف المعاني وأهميتها في القرآن الكريم

وأوضح الدكتور الشوا، أن عنوان “حروف المعاني” يتسع لمئات المجلدات، نظراً لأهميته القصوى في فهم البناء اللغوي العربي، مشيرًا إلى أهمية ودقة التعريف بالحروف التي تعتبر جزءًا أساسيًا في تركيب كلام العرب.

ولفت الشوا، إلى أن أهمية حروف المعاني تتجلى في أن كل آية من القرآن الكريم تحتوي على ترابط من نوع خاص، حيث تحمل الحروف دلالات عميقة وأسرارًا بلاغية لا تعد ولا تحصى، بأسلوب معجز، وفي نسق فائق الدقة، بحيث تغني المعنى وتحفظ الأحكام.

جهود الأقدمين في التوثيق لحروف المعاني

وعرض الشوا خلال المحاضرة، جهود العلماء القدماء، من أمثال الفراء والنحاس، في توثيق قيمة حروف المعاني وتفصيلها في كتب التفسير والقراءات والحديث الشريف، لما تحمله من دلالات دقيقة تبرز إعجاز اللفظ العربي وسحره.

كما أكد الشوا على شمولية وتنوع الكتب والمؤلفات التي أُلفت، وأن المستشرقين أبدوا إعجابًا بما قدمه العلماء العرب من دقة وتفصيل، وأشاد بالمكتبة العربية التي تمتلئ بكتب حديثة وأرشيفات متنوعة مخصصة لدراسة حروف المعاني ودلالاتها، والتي أظهرت دقة وثراءً وتجانسًا مع علوم التفسير والبلاغة والقراءة.

ودعا الدكتور الشوا إلى ضرورة التمسك باللغة العربية، وتبني مناهج حديثة تتلاءم مع التطور العلمي والمعرفي، مع ضرورة العودة إلى خبرات العلماء والمجمعات اللغوية، ليظل التراث العربي حيًا ومتفاعلًا مع العصر، وأن يظل حفظ اللغة إحدى الأولويات في المجتمع العربي، وتوظيف المعاجم وكتب التفسير والحديث، مثل لسان العرب، ومحيط المحيط، وتاج العروس، لاستيعاب أسرار حروف المعاني.