وزير الطاقة السوري يبحث مع ممثلة اليونيسيف تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، ومعاونه لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد مع وفد من منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة برئاسة ممثلة المنظمة في سوريا ميريتشيل ريلانيو أرانا تعزيز التعاون الدولي في إدارة الموارد المائية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة الطاقة اليوم بحث آليات التعاون بين الطرفين في مجالات التوعية المجتمعية، وترشيد الاستهلاك، وتحسين إدارة الموارد في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه في سوريا نتيجة التغيرات المناخية، ونقص التمويل، والأضرار الناتجة عن الحرب.

وأكد الوزير البشير أهمية الشراكة مع اليونيسيف لدعم جهود الحكومة في تأمين المياه ورفع كفاءتها، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات التوعية، ولا سيما في المناطق منخفضة الموارد.

من جانبها أشادت ريلانيو أرانا بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإصلاح إدارة قطاع المياه، معربة عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني واللوجيستي، لتنفيذ مشاريع مشتركة وتوسيع المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي بالاستخدام المستدام للمياه.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مشاريع لتحسين البنية التحتية، والتأكيد على أهمية التنسيق لضمان فعالية التنفيذ.