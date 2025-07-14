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الأمن الداخلي يعثر على مستودعات تحتوي أسلحة متنوعة وقذائف وذخائر في عدد من قرى ريف السويداء

2025-07-14

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قوات الأمن الداخلي تنتشر في بلدة المزرعة بريف السويداء لفض الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم

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