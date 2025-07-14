الأمن الداخلي يعثر على مستودعات تحتوي أسلحة متنوعة وقذائف وذخائر في عدد من قرى ريف السويداء

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
الخارجية التركية: نأمل في استتباب الأمن والاستقرار جنوب سوريا من خلال الحوار
2025-07-14
وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية سبل تعزيز العلاقات
2025-07-14
الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان: ندعو للتهدئة في السويداء ونرفض دعوات الحماية الدولية
2025-07-14
عبد المولى يؤكد أهمية السلام والاستقرار في سوريا
2025-07-14
اتفاقية بين مفوضية اللاجئين ونماء الخيرية الكويتية لتمكين اللاجئين السوريين العائدين إلى الوطن
2025-07-14
انطلاق اجتماعات اللجنة الفنية الاقتصادية السورية الأردنية في عمّان
2025-07-14
أربع ميداليات لسوريا في أولمبياد الكيمياء العالميّ بالإمارات
2025-07-13
محليات
فرق الإطفاء تتمكن من حصر النيران بمنطقة المشيرفة قرب كسب
2025-07-14
إطلاق مبادرة “نورك يا حمص” لإنارة الطرقات بالطاقة الشمسية
2025-07-14
الرئيس الشرع يبحث مع مساعد وزير الاستثمار السعودي آفاق التعاون الاستثماري المشترك
2025-07-14
وزير الداخلية الأردني يعرب لنظيره السوري عن تضامن بلاده عقب الحرائق في الساحل
2025-07-14
طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بثلاث غارات بلدتي المزرعة وكناكر بريف السويداء
2025-07-14
أبناء وأهالي السويداء يدعون لتغليب صوت العقل والحكمة ويطالبون الدولة السورية بتحمُّل مسؤولياتها
2025-07-14
المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية: تم الدفع بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى السويداء بهدف فض الاشتباكات والسيطرة على الوضع هناك
2025-07-14
رياضة
تشيلسي يتوَّج بلقب كأس العالم للأندية بفوزه على باريس سان جيرمان
2025-07-13
لأول مرة في تاريخه الإيطالي يانيك سينر يحرز بطولة ويمبلدون
2025-07-13
أهلي حلب.. بطل أول دوري سوري في سوريا الجديدة 2025
2025-07-13
أهلي حلب يتوج ببطولة الدوري الممتاز بفوزه على الكرامة في البلاي أوف
2025-07-12
اختتام منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للناشئين والناشئات
2025-07-12
شفيونتيك تحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
2025-07-12
تعيين ستيفانو بيولي مديراً فنياً لفيورنتينا حتى 2028
2025-07-12
اقتصاد
الرئيس الشرع يبحث مع مساعد وزير الاستثمار السعودي آفاق التعاون الاستثماري المشترك
2025-07-14
إعادة العمل في مطحنة الناصرية بطاقة 250 طناً يومياً
2025-07-14
إدارة “حسياء” الصناعية تبحث إعادة تفعيل التعاون مع مؤسسة “الخبراء المتقاعدين” الألمانية
2025-07-14
العلاقات الاقتصادية السورية – الأردنية.. تعاون مثمر ومرحلة جديدة من الشراكة
2025-07-14
إسمنت حماة تستعد لإطلاق صنف جديد من الإسمنت البوزلاني
2025-07-14
مكتب الفستق الحلبي في حماة يحدد موعد بدء القطاف
2025-07-14
بيتكوين تتجاوز 122 ألف دولار
2025-07-14
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syrianarabnewsagency
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الشريط الإخباري
الرئيس الشرع يبحث مع مساعد وزير الاستثمار السعودي آفاق التعاون الاستثماري المشترك
الداخلية السورية: دورنا يقتصر على حفظ الأمن وحماية المدنيين في السويداء
انطلاق اجتماعات اللجنة الفنية الاقتصادية السورية الأردنية في عمّان
وزارة الدفاع السورية: باشرنا بالتنسيق مع الداخلية نشر وحداتنا العسكرية في المناطق المتأثرة بأحداث السويداء لحماية المدنيين
الداخلية حول أحداث السويداء: وحدات من قواتنا بالتنسيق مع وزارة الدفاع ستبدأ تدخلاً مباشراً لإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن
اجتماع تنسيقي في وزارة الطوارئ للاستجابة الوطنية لأزمة الجفاف في سوريا- فيديو
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب والمجلس الاستشاري النسائي يناقشان نسبة تمثيل المرأة
التربية السورية تناقش آلية التصحيح في امتحانات الشهادة الثانوية العامة
وزير الطوارئ السوري: فرق الإطفاء أوقفت امتداد النار على كل محاور ريف اللاذقية الشمالي
اتفاقيات وعقود عديدة في ختام معرض الصناعات التجميلية الخامس “عالم الجمال سوريا”
الأمن الداخلي يعثر على مستودعات تحتوي أسلحة متنوعة وقذائف وذخائر في عدد من قرى ريف السويداء
2025-07-14
2025-07-14
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