مراسل سانا في السويداء: ارتقاء شهداء من قوات الجيش العربي السوري أثناء انتشارهم لإيقاف الاشتباكات وحماية الأهالي في السويداء بعد استهدافهم من قبل مجموعات خارجة عن القانون

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
أربع ميداليات لسوريا في أولمبياد الكيمياء العالميّ بالإمارات
2025-07-13
وزير الإعلام السوري يبحث مع “مراسلون بلا حدود” أخلاقيات العمل الإعلامي
2025-07-12
السفير باراك: سوريا تتحرك بسرعة لاغتنام الفرص بعد رفع العقوبات عنها
2025-07-12
أردوغان: سنواصل التنسيق مع الحكومة السورية والشركاء الدوليين
2025-07-12
توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي بين سوريا وأذربيجان
2025-07-12
فرنسا وشبكة الآغا خان توقعان اتفاقية للتعاون في مجال دعم سوريا
2025-07-12
صندوق مساعدات سوريا يطلق تمويلاً طارئاً لدعم الاستجابة العاجلة للحرائق فيها
2025-07-12
محليات
وزارة الدفاع السورية: باشرنا بالتنسيق مع الداخلية نشر وحداتنا العسكرية في المناطق المتأثرة بأحداث السويداء لحماية المدنيين
2025-07-14
تأجيل امتحان التربية الدينية في محافظة السويداء فقط إلى موعد يحدد لاحقاً
2025-07-13
اجتماع مثمر بين وزارة التنمية الإدارية والمبادرة السورية للكفاءات والتنمية
2025-07-13
وزارة الزراعة تعمل على تخفيف أضرار الحرائق والتغيرات المناخية في سوريا
2025-07-13
رئيس هيئة المنافذ السورية: اتفاق ميناء طرطوس سيحدث نقلة نوعية في التجارة
2025-07-13
إقبال واسع في اليوم الثاني لملتقى فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة
2025-07-13
وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ طرطوس سبل تعزيز الأداء الحكومي المحلي وإحداث مديرية تنمية إدارية فرعية في المحافظة
2025-07-13
رياضة
تشيلسي يتوَّج بلقب كأس العالم للأندية بفوزه على باريس سان جيرمان
2025-07-13
لأول مرة في تاريخه الإيطالي يانيك سينر يحرز بطولة ويمبلدون
2025-07-13
أهلي حلب.. بطل أول دوري سوري في سوريا الجديدة 2025
2025-07-13
أهلي حلب يتوج ببطولة الدوري الممتاز بفوزه على الكرامة في البلاي أوف
2025-07-12
اختتام منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للناشئين والناشئات
2025-07-12
شفيونتيك تحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
2025-07-12
تعيين ستيفانو بيولي مديراً فنياً لفيورنتينا حتى 2028
2025-07-12
اقتصاد
اتفاقية لدعم المزارعين المتضررين من الجفاف في سوريا
2025-07-13
محافظ درعا يبحث مع وفد من غرفة تجارة الرمثا الأردنية فتح المعابر وتنشيط التجارة
2025-07-13
اتفاقيات وعقود عديدة في ختام معرض الصناعات التجميلية الخامس “عالم الجمال سوريا”
2025-07-12
1665 ضبطاً تموينياً في دمشق خلال النصف الأول من العام الحالي
2025-07-12
غرام الذهب يرتفع 15 ألف ليرة في السوق السورية
2025-07-12
التعاون الاقتصادي والاستثمار في سوريا هدف الشركات الأجنبية في معرض “الصناعات التجميلية” بدمشق
2025-07-12
توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي بين سوريا وأذربيجان
2025-07-12
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزارة الدفاع السورية: باشرنا بالتنسيق مع الداخلية نشر وحداتنا العسكرية في المناطق المتأثرة بأحداث السويداء لحماية المدنيين
الداخلية حول أحداث السويداء: وحدات من قواتنا بالتنسيق مع وزارة الدفاع ستبدأ تدخلاً مباشراً لإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن
اجتماع تنسيقي في وزارة الطوارئ للاستجابة الوطنية لأزمة الجفاف في سوريا- فيديو
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب والمجلس الاستشاري النسائي يناقشان نسبة تمثيل المرأة
التربية السورية تناقش آلية التصحيح في امتحانات الشهادة الثانوية العامة
وزير الطوارئ السوري: فرق الإطفاء أوقفت امتداد النار على كل محاور ريف اللاذقية الشمالي
اتفاقيات وعقود عديدة في ختام معرض الصناعات التجميلية الخامس “عالم الجمال سوريا”
نظام التوظيف الداخلي خطوة لتفعيل الطاقات والاستثمار الأمثل لكفاءات القطاع العام
الرئيس الشرع يبعث رسالة شكر وعرفان لنظيره الأذربيجاني على حفاوة الاستقبال
وزير الإعلام السوري يبحث مع “مراسلون بلا حدود” أخلاقيات العمل الإعلامي
مراسل سانا في السويداء: ارتقاء شهداء من قوات الجيش العربي السوري أثناء انتشارهم لإيقاف الاشتباكات وحماية الأهالي في السويداء بعد استهدافهم من قبل مجموعات خارجة عن القانون
2025-07-14
2025-07-14
bdrossman
سابق
مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية كنتاكي الأمريكية
التالي
الداخلية حول أحداث السويداء: وحدات من قواتنا بالتنسيق مع وزارة الدفاع ستبدأ تدخلاً مباشراً لإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن
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مراسل سانا: ارتقاء شهداء من الجيش أثناء انتشارهم لإيقاف الاشتباكات وحماية الأهالي بالسويداء بعد استهدافهم من قبل مجموعات خارجة عن القانون
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