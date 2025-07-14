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مراسل سانا في السويداء: ارتقاء شهداء من قوات الجيش العربي السوري أثناء انتشارهم لإيقاف الاشتباكات وحماية الأهالي في السويداء بعد استهدافهم من قبل مجموعات خارجة عن القانون

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مراسل سانا: ارتقاء شهداء من الجيش أثناء انتشارهم لإيقاف الاشتباكات وحماية الأهالي بالسويداء بعد استهدافهم من قبل مجموعات خارجة عن القانون

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