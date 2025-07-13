أكثر من 35 عملاً فنياً يجمع بين التشكيل والعمارة ضمن معرض في ثقافي حمص

حمص-سانا

في حوار بصري جمع بين الفن التشكيلي والرؤية المعمارية، وعكس غنى التلاقي بين التخصصين، شارك أكثر من 35 عملاً فنياً لفنانين محترفين وهواة في المعرض الفني الأول بعد التحرير، بعنوان “روح المكان”، ضمن صالة المعارض في مديرية ثقافة حمص.

وتميز المعرض بمشاركة فنانين وهواة من معهد صبحي شعيب للفنون، وفرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص، وكلية الهندسة المعمارية في جامعة حمص.

واستحوذ الأسلوب التعبيري على أغلب اللوحات المشاركة، باستثناء قلة منها جسّدت المدرستين التجريدية والكلاسيكية، وتنوعت مواضيعها بين الطبيعة الأم والصامتة، والمدن القديمة والمعالم التاريخية، ولوحات نبضت بالفرح والحياة ودعت إلى السلام.

وتحدث عضو مجلس إدارة اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص، الفنان محمد طيب حمام، عن الطبيعة السورية بجمالها وغناها بالألوان والأشكال والحجوم، بوصفها مصدر إلهام للمشاركين الذين جسّدوا في كلٌّ منها منظورهم ورؤيتهم الفنية، لافتاً إلى مشاركته بلوحتين تعبيريتين عن الطبيعة السورية الأم.

بدورها، لفتت الفنانة رشا شمّا من معهد إعداد المدرسين إلى مشاركتها بلوحتين؛ الأولى تحمل رمزية الوفاء للوطن عبر رؤية موحدة جمعت بين معالم المحافظات السورية، والثانية مثلت الطبيعة بألوان زيتية عكست الفصول الأربعة.

وجسّد الفنانان التوءم إبراهيم وخليل الحسن في لوحاتهما حرائق الغابات في الساحل، وحجم الألم والحزن الناتجين عن احتراق مساحات واسعة منها.

واستلهمت الطالبة من معهد صبحي شعيب، هيلينا أورفلي، مواضيع لوحاتها من جمال الطبيعة في الريف على امتداد سوريا، ورمزت الفنانة كوثر رمضان إلى الحالة الانطباعية عبر لوحاتها الثلاث، حيث صورت جمال آثار ونخيل تدمر، وروعة حرفة الخزف بألوان زيتية دافئة.

وعكست لوحات الطالبة في معهد صبحي شعيب، دنيا القباني بألوانها الهادئة صوراً تعبر عن السلام والتفاؤل والفرح، بينما تنوعت لوحات الفنان علاء دبجن بين الطبيعة الصامتة والمناظر الطبيعية بألوان زيتية.