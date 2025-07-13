افتتاح سوق تراثيّ شعبيّ بالسويداء

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
وزير الإعلام السوري يبحث مع “مراسلون بلا حدود” أخلاقيات العمل الإعلامي
2025-07-12
السفير باراك: سوريا تتحرك بسرعة لاغتنام الفرص بعد رفع العقوبات عنها
2025-07-12
أردوغان: سنواصل التنسيق مع الحكومة السورية والشركاء الدوليين
2025-07-12
توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي بين سوريا وأذربيجان
2025-07-12
فرنسا وشبكة الآغا خان توقعان اتفاقية للتعاون في مجال دعم سوريا
2025-07-12
صندوق مساعدات سوريا يطلق تمويلاً طارئاً لدعم الاستجابة العاجلة للحرائق فيها
2025-07-12
رئيس الجمهورية العربية السورية يلتقي رئيس جمهورية أذربيجان في قصر زوغولبا بالعاصمة باكو
2025-07-12
محليات
بدء الاجتماع التنسيقي للاستجابة الوطنية لأزمة الجفاف في سوريا بمشاركة مؤسسات دولية وحكومية
2025-07-13
وزير الطوارئ السوري: فرق الإطفاء أوقفت امتداد النار على كل محاور ريف اللاذقية الشمالي
2025-07-13
نظام التوظيف الداخلي خطوة لتفعيل الطاقات والاستثمار الأمثل لكفاءات القطاع العام
2025-07-12
انطلاق الحملة المجتمعية “خليها نظيفة” في حلب
2025-07-12
محامون سوريون يطرحون رؤاهم أمام لجنة انتخابات مجلس الشعب
2025-07-12
لليوم العاشر… جهود مكثفة وتعاون دولي لإخماد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي
2025-07-12
انتشال رفات 4 أشخاص من مقبرة جماعية بريف درعا
2025-07-12
رياضة
أهلي حلب يتوج ببطولة الدوري الممتاز بفوزه على الكرامة في البلاي أوف
2025-07-12
اختتام منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للناشئين والناشئات
2025-07-12
شفيونتيك تحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
2025-07-12
تعيين ستيفانو بيولي مديراً فنياً لفيورنتينا حتى 2028
2025-07-12
قمة حاسمة في نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان غداً
2025-07-12
انطلاق بطولة الجمهورية لألعاب القوى للناشئين والناشئات
2025-07-11
اتحاد كرة الطائرة السوري يفتتح 18 مركزاً تدريبياً للنهوض باللعبة
2025-07-11
اقتصاد
اتفاقيات وعقود عديدة في ختام معرض الصناعات التجميلية الخامس “عالم الجمال سوريا”
2025-07-12
1665 ضبطاً تموينياً في دمشق خلال النصف الأول من العام الحالي
2025-07-12
غرام الذهب يرتفع 15 ألف ليرة في السوق السورية
2025-07-12
التعاون الاقتصادي والاستثمار في سوريا هدف الشركات الأجنبية في معرض “الصناعات التجميلية” بدمشق
2025-07-12
توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي بين سوريا وأذربيجان
2025-07-12
الحصرية: نظام التمويل العقاري يوفّر فرص تمويل حقيقية ويراعي احتياجات الواقع السوري
2025-07-12
التحول الرقمي ضرورة للقطاع المصرفي السوري لينسجم مع المعايير العالمية
2025-07-11
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
بدء الاجتماع التنسيقي للاستجابة الوطنية لأزمة الجفاف في سوريا بمشاركة مؤسسات دولية وحكومية
وزير الطوارئ السوري: فرق الإطفاء أوقفت امتداد النار على كل محاور ريف اللاذقية الشمالي
اتفاقيات وعقود عديدة في ختام معرض الصناعات التجميلية الخامس “عالم الجمال سوريا”
نظام التوظيف الداخلي خطوة لتفعيل الطاقات والاستثمار الأمثل لكفاءات القطاع العام
الرئيس الشرع يبعث رسالة شكر وعرفان لنظيره الأذربيجاني على حفاوة الاستقبال
وزير الإعلام السوري يبحث مع “مراسلون بلا حدود” أخلاقيات العمل الإعلامي
لليوم العاشر… جهود مكثفة وتعاون دولي لإخماد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي
رئيس الجمهورية العربية السورية يلتقي رئيس جمهورية أذربيجان في قصر زوغولبا بالعاصمة باكو
سوريا ستطلق مجموعات عمل دولية لإنهاء الإرث الكيماوي الذي خلفه نظام الأسد
وزير الطوارئ: وقف تمدد الحرائق في أخطر المحاور وإغلاق طريق قسطل معاف كسب مؤقتاً
افتتاح سوق تراثيّ شعبيّ بالسويداء
2025-07-13
سوق تراثيّ
2025-07-13
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بدء الاجتماع التنسيقي للاستجابة الوطنية لأزمة الجفاف في سوريا بمشاركة مؤسسات دولية وحكومية
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