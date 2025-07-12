من أجواء امتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي في دير الزور، والتي تقام لأول مرة بعد سقوط النظام البائد

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
رئيس الجمهورية العربية السورية يلتقي رئيس جمهورية أذربيجان في قصر زوغولبا بالعاصمة باكو
2025-07-12
باراك: رفع العقوبات عن سوريا بداية جديدة إستراتيجية للبلاد
2025-07-12
الاتحاد الأوروبي يقدم خرائط أقمار صناعية محدثة لتوجيه عمل فرق الاستجابة بريف اللاذقية
2025-07-11
سوريا ستطلق مجموعات عمل دولية لإنهاء الإرث الكيماوي الذي خلفه نظام الأسد
2025-07-11
غرفة تجارة حلب تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمعية موصياد بإسطنبول
2025-07-11
عون: لبنان حريص على إقامة علاقات جيدة مع القيادة السورية الجديدة
2025-07-11
تحرك جديد في الكونغرس: مشروع قانون لإلغاء العقوبات بما فيها قانون قيصر بشكل دائم
2025-07-10
محليات
انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة السويداء جراء عطل طارئ
2025-07-12
الدفاع المدني: فرق الإطفاء تسيطر على بؤرٍ عدّة للحرائق في قسطل معاف بريف اللاذقية
2025-07-12
وزير الطوارئ: قطر ترسل حوّامات خاصّة لدعم جهود إطفاء حرائق الساحل السوري
2025-07-12
الرياح تُجدد اشتعال الحرائق على ثلاثة محاور أساسية بريف اللاذقية رغم جهود الإخماد
2025-07-11
فرق الإطفاء تسابق الزمن لإيقاف زحف الحرائق في ريف اللاذقية رغم عوائق الألغام والرياح
2025-07-11
وزارة التنمية الإدارية تنفّذ تدريباً في حمص حول المفاهيم والممارسات الإدارية الحديثة للعاملين في القطاع العام
2025-07-11
إصابة 14 شخصاً وتضرر عدد من المنازل بانفجار مخلفات حرب في النيرب بحلب
2025-07-11
رياضة
انطلاق بطولة الجمهورية لألعاب القوى للناشئين والناشئات
2025-07-11
اتحاد كرة الطائرة السوري يفتتح 18 مركزاً تدريبياً للنهوض باللعبة
2025-07-11
100 طفل يتألقون في مهرجان اليوم الآسيوي للبراعم على أرض ملعب الساروت بحمص
2025-07-11
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يشارك ببطولة ودية في قيرغيزستان
2025-07-11
شفيونتيك تحقق إنجازاً تاريخياً وتتأهل لنهائي ويمبلدون لأول مرة
2025-07-11
إشبيلية يتعاقد رسمياً مع المهاجم الإسباني أليكس كوستا
2025-07-10
إيموبيلي يرتدي قميص بولونيا بعد تجربة خارجية ويعود للكالشيو
2025-07-10
اقتصاد
الحصرية: نظام التمويل العقاري يوفّر فرص تمويل حقيقية ويراعي احتياجات الواقع السوري
2025-07-12
التحول الرقمي ضرورة للقطاع المصرفي السوري لينسجم مع المعايير العالمية
2025-07-11
غرفة تجارة حلب تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمعية موصياد بإسطنبول
2025-07-11
اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية يؤكد دعمه للاقتصاد السوري للنهوض من جديد
2025-07-11
أسعار الذهب تستقرّ مع ترقّب عواقب إعلان أمريكا رسوماً جمركية جديدة على دول عدّة
2025-07-11
منتجات سورية تثبت جدارتها في معرض الصناعات التجميلية بدمشق
2025-07-11
سيربترو 2025 يختتم فعالياته بمشاركة 100 شركة من 12 دولة
2025-07-10
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
رئيس الجمهورية العربية السورية يلتقي رئيس جمهورية أذربيجان في قصر زوغولبا بالعاصمة باكو
الرياح تُجدد اشتعال الحرائق على ثلاثة محاور أساسية بريف اللاذقية رغم جهود الإخماد
سوريا ستطلق مجموعات عمل دولية لإنهاء الإرث الكيماوي الذي خلفه نظام الأسد
وزير الطوارئ: وقف تمدد الحرائق في أخطر المحاور وإغلاق طريق قسطل معاف كسب مؤقتاً
عون: لبنان حريص على إقامة علاقات جيدة مع القيادة السورية الجديدة
لليوم التاسع على التوالي فرق الإطفاء والدفاع المدني تواصل عملياتها بريف اللاذقية
اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية يؤكد دعمه للاقتصاد السوري للنهوض من جديد
وزير الطوارئ: فرق الإطفاء تخمد حريقين حراجيين كبيرين في ريف حماة
قائد القوات الجوية السورية يلتقي فريق الجيش الأردني المشارك بإخماد الحرائق في ريف اللاذقية
قائد القوات الجوية السورية يلتقي فريق الجيش اللبناني المشارك بإخماد الحرائق في ريف اللاذقية
من أجواء امتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي في دير الزور، والتي تقام لأول مرة بعد سقوط النظام البائد
2025-07-12
امتحانات الثانوية العامة في دير الزور
2025-07-12
Zeina
سابق
فرق الإطفاء والدفاع المدني السوري والأردني تبذل جهوداً مكثفة لإخماد الحرائق في غابات الفرنلق بريف اللاذقية
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