/104/ قتلى وعشرات المفقودين جراء الفيضانات في أمريكا

واشنطن-سانا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية تكساس الأمريكية مؤخراً إلى /104/ قتلى، بينهم أطفال وعشرات المفقودين، وسط تضاؤل الآمال في العثور على مزيد من الناجين.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن السلطات المحلية قولها: إن ” /84/ شخصاً لقوا حتفهم جراء الفيضانات في مقاطعة “كير”، حيث وقعت معظم الوفيات، بينما لقي /20/ آخرون مصرعهم في مقاطعات مجاورة.

ومع دخول البحث عن المفقودين يومه الخامس استعدت فرق الإنقاذ لمواصلة البحث، فيما تضاءل الأمل في العثور على ناجين، في حين ركز المسؤولون على كيفية منع وقوع كوارث مستقبلية.

ومع تزايد التساؤلات حول ما إذا كانت التخفيضات في الوكالات الفيدرالية قد ساهمت في خسائر الأرواح لفت مسؤولون في تكساس إلى أن توقعات هيئة الأرصاد الجوية قللت من تقدير كمية الأمطار التي توقعوا هطولها الأسبوع الماضي ومن التحذيرات بشأن حدوث فيضانات مفاجئة.

إلى ذلك، دعا نائب حاكم ولاية تكساس “دان باتريك” إلى تركيب صفارات إنذار للتحذير من الفيضانات بحلول الصيف المقبل.