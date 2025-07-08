وزير الصحة يتفقد جهوزية الإسعاف في مناطق الحرائق بريف اللاذقية الشمالي

اللاذقية-سانا

تفقد وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي جهوزية منظومة الإسعاف، التي عملت جنباً إلى جنب مع فرق الدفاع المدني منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي، واطلع على واقع المراكز الصحية في المنطقة لتقييم احتياجاتها.

وقال الدكتور العلي في تصريح لمراسل سانا خلال جولته على المناطق المتأثرة بالحرائق برفقة مدير صحة اللاذقية الدكتور خالد آغا: إن وزارة الصحة عملت مع باقي الوزارات كفريق واحد على مواجهة آثار وتداعيات الحرائق المندلعة منذ أيام في ريف اللاذقية الشمالي، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف كانت موجودة منذ اليوم الأول، كما تم إرسال عيادة طبية متنقلة إلى ناحية قسطل معاف لتقديم الخدمات الطبية العاجلة.

وعبر العلي عن الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها عناصر وزارة الطوارئ والكوارث والكوادر الطبية والإسعافية، ونوه بدور جمعيات المجتمع المدني التي قدمت الدعم المعنوي والمادي.

وتستمر الحرائق الحراجية في ريف اللاذقية الشمالي منذ الثالث من الشهر الجاري، ووصلت اليوم إلى منطقة الشيخ حسن في ناحية كسب، بينما تكافح فرق الإطفاء للسيطرة عليها، ومنع توسعها بشكل أكبر.