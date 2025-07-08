هيومن رايتس ووتش: 272 مليون طفل بالعالم دون تعليم في 2024

نيويورك-سانا

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ 272 مليون طفل في العالم لم يلتحقوا بمدارس ابتدائية أو ثانوية في عام 2024.

زيادة بنحو 21 مليون طفل مقارنة بعام 2023

وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها: إن هذا الرقم يمثل زيادة صادمة بنحو 21 مليون طفل خارج المدرسة مقارنة بعام 2023 ولا يعكس حجم الأزمة بشكل فعلي وكامل، حيث يقدّر معهد اليونسكو للإحصاء وتقارير الرصد العالمي للتعليم أن هناك 13 مليون طفل خارج المدرسة في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

إحصاء أطفال غزة والسودان يرفع العدد إلى 285 مليوناً

وأوضحت المنظمة أنه في حال إحصاء جميع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بسبب النزاعات المسلحة من غزة إلى السودان، “لارتفع العدد الإجمالي للأطفال خارج المدرسة إلى نحو 285 مليونا”.

نقص التمويل يحرم الأطفال من التعليم المجاني

ولفتت المنظمة إلى أن النقص المزمن في التمويل يفاقم العوائق التي يواجهها ملايين الأطفال، فمن دون تخصيص الموارد الكافية لا تستطيع الحكومات توفير تعليم عام مجاني بالكامل، وتعجز عن بناء وتجهيز المدارس وتوفير مواد تعليمية ذات جودة أو استقطاب وتدريب معلمين مؤهلين، أو تكييف الأنظمة التعليمية للاستجابة بشكل كافٍ لحالات الطوارئ.

وفاء الحكومات بتعهداتها للتصدي لأزمة التعليم العالمية

وأكدت هيومن رايتس ووتش ضرورة وفاء جميع الحكومات بتعهداتها من أجل التصدي لأزمة التعليم العالمية، وحماية ميزانيات التعليم العام من تدابير التقشف، وتخصيص موارد تضمن الحق في التعليم والتعهد بتوفير تعليم عام مجاني وجيد للجميع.

زيادة الإنفاق على التعليم إلى ما لا يقل عن 4% من الناتج المحلي

ودعت المنظمة إلى ضرورة الوفاء بمعايير التمويل التعليمي المتفق عليها دولياً، من خلال زيادة الإنفاق على التعليم إلى ما لا يقل عن 4% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما لا يقل عن 15% إلى 20% من الإنفاق العام الكلي.

ولفتت إلى أنه على الحكومات المانحة أن تمول التعليم بما يتماشى مع التزاماتها في مجال المساعدات الخارجية وواجباتها الحقوقية في تقديم الدعم والتعاون الدولي.